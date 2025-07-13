为什么不建议买联想笔记本

联想笔记本电脑在市场上占有一席之地，然而，它面临的问题不少，严重影响了其购买价值。首先，其散热性能普遍不佳，特别是轻薄型笔记本，在高负荷运行时容易过热并降低性能，这无疑影响了用户的体验。再者，联想的中低端机型存在偷工减料的情况，例如使用低质量的塑料外壳、色彩范围有限的屏幕以及手感不佳的键盘，这些都直接影响了用户日常的使用感受。

联想笔记本在品质控制方面存在一定问题，许多用户在使用新机时便遭遇了屏幕漏光、键盘故障或电池膨胀等状况。售后服务质量不一，有些地区的维修站点存在推卸责任的情况，维修时间拖沓且费用不菲。在价格上，联想笔记本的性价比近年来一直在下降，相同价格下，其他品牌的产品往往配置更优、工艺更精良。

联想的笔记本在预装软件方面问题依旧，新机启动后系统显得庞大，清理工作耗时较长。再者，联想近年的产品设计缺少新意，外观上存在明显的同质化现象，难以满足追求个性化的用户需求。在游戏笔记本领域，与同价位产品相比，联想的产品在性能发挥和散热效果上常常不占优势。

最让人忧虑的是联想笔记本的耐用度问题，众多用户在使用2至3年后便开始出现各种小故障，而且维修费用也相对较高。总体来看，联想笔记本在这些方面并不如市场上的其他产品，所以并不推荐消费者将其作为首选购买对象。