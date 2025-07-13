游戏电脑配置清单表及价格

目前市面上的游戏电脑配置大致可分为入门级、中级和高端三个等级，其价格区间大约在3000元至15000元之间。以下列出的是2023年新推出的游戏电脑配置及其建议零售价：

1. 入门级游戏配置（3000-5000元）

CPU：英特尔i3-12100F/AMD R5 5600

显卡：GTX1650/RX6500XT

内存：16GB DDR4 3200MHz

主板：H610/B550

硬盘：512GB NVMe SSD

电源：450W 80Plus铜牌

参考价格：约3500-4500元

2. 中端游戏配置（6000-9000元）

CPU：英特尔i5-13400F/AMD R7 5700X

显卡：RTX3060Ti/RX6700XT

内存：16GB DDR4 3600MHz

主板：B760/B550

硬盘：1TB NVMe SSD

电源：650W 80Plus金牌

参考价格：约7000-8500元

3. 高端游戏配置（10000-15000元）





处理器型号：我们选择了英特尔i7-13700K或AMD R7 7800X3D系列。

显卡：RTX4080/RX7900XT

内存：32GB DDR5 6000MHz

主板：Z790/X670

硬盘：2TB PCIe4.0 NVMe SSD

电源：850W 80Plus白金

参考价格：约12000-15000元

选购建议：

1. 1080P分辨率建议选择中端配置

2. 2K分辨率建议选择高端配置

3. 4K分辨率需要顶级配置

4. 注意电源质量和散热性能

5. 建议选择知名品牌配件

配件的费用会根据市场情况发生变化，因此请您留意各大电商平台上发布的最新价格信息。在组装个人电脑的过程中，您可以根据自己的经济能力和实际需求，对硬件配置进行适当的调整，从而选择出最匹配的组件组合。