苹果平板电脑多少钱一台

苹果平板电脑的价格区间相当宽泛，这一现象主要由型号的不同、配置的高低、存储空间的多少以及购买渠道的多样性等因素所决定。下面，我将提供对当前市场上流行iPad系列价格的一个大致估算：

这款全新的iPad基础型号定价为2499元，拥有10.2英寸的屏幕，搭载了A13处理器，并且配备64GB的存储空间。至于256GB存储容量的版本，其售价为3699元。

iPad mini的起售价为3799元，其拥有8.3英寸的完整屏幕尺寸，搭载了A15处理器，同时配备了64GB的存储容量。至于256GB版本，其售价为4999元。

这款11英寸的iPad Pro起售价为6199元，搭载了M2芯片，并配备了128GB的存储容量。至于1TB版本的高配型号，其价格则上升到了11799元。

12.9英寸的iPad Pro定价为8599元，该款设备配备了mini-LED显示屏，同时具备128GB的存储容量。若选择1TB存储空间的版本，其价格将升至14199元。

教育优惠的价格通常低于官方定价，价格差距在200至800元不等。在二手交易市场，价格变动更加明显，状况良好的旧款产品，其售价有时甚至只有新款产品的一半到七成。

苹果官网及直营店售价稳定，促销时第三方平台多提供100至500元优惠。您可根据预算和实际需求挑选型号，但需留意，大容量存储及支持蜂窝网络的版本价格会更高。