主流笔记本电脑配置2022

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Science Technology
2022年主流笔记本电脑配置主要分为三个档次：
入门级配置：
处理器型号是Intel Core i3-1115G4，或者是AMD Ryzen 3 5300U。
内存：8GB DDR4
存储：256GB SSD
显卡：集成显卡
屏幕：14英寸1080P IPS
价格区间：3000-4500元
中端主流配置：
处理器可以是Intel Core i5-1135G7型号，或者是AMD Ryzen 5 5600U系列。
内存：16GB DDR4
存储：512GB NVMe SSD
显卡：MX450/RX 640
屏幕：15.6英寸1080P IPS高色域
价格区间：4500-7500元
高端旗舰配置：
这款处理器的型号为Intel Core i7-11800H，亦或是AMD Ryzen 7 5800H。
内存：16/32GB DDR4
存储：1TB NVMe SSD
显卡：RTX 3050 Ti/3060
屏幕：14/16英寸2K/4K 100% DCI-P3
价格区间：7500-15000元
特别值得关注的是：
1. AMD处理器在2022年市场占有率持续上升
2. 16GB内存成为主流标配
3. OLED屏幕开始在中高端机型普及
4. 雷电4接口逐渐取代USB-A
选购建议：
日常办公选入门级即可
设计/视频剪辑建议中端以上配置
游戏/深度学习需要独立显卡机型
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