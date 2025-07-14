索尼笔记本电脑多少钱一台

索尼笔记本电脑的价格区间相对宽泛，这一现象主要受到型号、配置和购买渠道等多种因素的影响。以下是市场上目前较为普遍的索尼笔记本电脑价格信息，供您参考。

VAIO S11系列及类似入门机型，其售价介于6000至8000元，搭载了Intel Core i5处理器，拥有8GB内存，配备256GB的SSD固态硬盘，非常适合满足日常办公使用。

VAIO Z系列的中端机型，价格范围在12000到18000元之间。这些机型配备Intel Core i7处理器，内存为16GB，存储空间可以选择512GB或1TB的SSD。而且，它们采用了碳纤维机身设计，还配备了4K分辨率的显示屏，非常适合商务人士和专业人士使用。

VAIAIO Z premium作为一款高端旗舰机型，其售价介于25000元到35000元。该机型配备了先进的Intel Core i9处理器，内存高达32GB，SSD存储容量为2TB。另外，它还装备了OLED 4K HDR触控屏，主要面向专业设计师和高端用户。

需要注意的是：

索尼把VAIO的业务转给了JIP公司，但产品在设计和品质方面还是保持了原有的水平。

2. 国内主要通过官方商城和授权经销商销售





3. 价格会随促销活动和汇率波动而变化

在二手交易市场，您能够找到VAIO品牌的二手笔记本电脑，价格区间大致在3000元至8000元。

建议购买前：

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比较不同电商平台的价格