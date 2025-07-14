电脑黑屏恢复按4个键

电脑突然失去显示是用户常遇的电脑故障之一，多数情况下，通过简单的操作就能解决。当屏幕突然变暗时，请不要急于重启电脑，可以先尝试同时按下Ctrl、Alt和Delete这三个键。这个键组合可以打开任务管理器界面，如果系统还能正常运行，就可以在这里结束无响应的程序或者重启资源管理器。

若按Ctrl+Alt+Delete组合键没有反应，不妨再试试按Windows键、Ctrl键、Shift键和字母B键。这串快捷键是专为恢复显卡驱动设计的，能够有效处理因显卡驱动故障导致的屏幕变黑问题。操作完毕后，屏幕可能会短暂闪烁黑屏，然后可以尝试重启显示驱动。这一过程大约只需10秒钟。





使用笔记本电脑时若发现屏幕变黑，这可能是由于不小心按下了关闭显示屏的快捷键所致。此时，可以尝试按Fn+F7或Fn+F8（不同的电脑品牌可能有不同的按键组合）来重新开启屏幕背光。另外，还需留意电源指示灯是否亮着，以此来判断电脑是否在正常运行中。

若前述方法不起作用，请按住电源键十秒钟，强制将设备关闭，稍作等待三十秒钟，然后尝试重新开机。在启动时，持续按下F8键，进入高级启动菜单，选择“上次正确配置”选项，以恢复系统设置。为了确保数据安全，建议您定期备份重要文件。