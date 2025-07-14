联想g460配置参数

联想G460是一款广受好评的中端笔记本电脑，以其出色的性价比和实用性能而闻名。这款笔记本搭载了英特尔Core i3或i5处理器，不同生产批次的型号可能会有所差异。一般来说，我们会遇到Intel Core i3-350M或i5-450M这样的处理器型号，它们的主频介于2.13GHz至2.4GHz之间。

联想G460在内存配置方面，普遍配备2GB或4GB的DDR3内存，同时，其最大可升级至8GB。至于存储设备，它一般采用320GB或500GB的5400转机械硬盘，部分高端型号还可能装备更大容量的硬盘。

联想G460在显卡配置上采用了NVIDIA GeForce 310M独立显卡，该显卡的显存容量有512MB，同时支持DirectX 10.1标准。当时，这款显卡完全能够满足日常办公、观影娱乐和轻度游戏的使用需求。





在屏幕配置方面，联想G460配备了14英寸的LED背光显示屏，屏幕分辨率是1366×768。至于键盘部分，它使用了常规尺寸，并且还设有数字键盘区。在接口方面，该设备提供了3个USB 2.0端口、VGA端口、HDMI端口、RJ-45网线接口，还含有一个多功能读卡器。

联想G460支持802.11b/g/n无线网络，无线连接功能强大。此外，它还兼容蓝牙2.1+EDR技术。该设备使用6芯锂离子电池，正常使用时，续航能力可达2至3小时。其重量约为2.2公斤，且已预装了Windows 7操作系统。