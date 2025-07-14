最新联想台式电脑配置及价格

联想近期推出的台式电脑系列包含了从基础型号到高端型号的丰富配置，能够满足各类用户的需求。在此，我为您列举了2023年第四季度联想主流台式机的型号、具体配置以及相应的价格详情：

ThinkCentre M70s商用台式机配备第13代英特尔酷睿i5-13400处理器，内存容量为16GB DDR4，硬盘为512GB NVMe SSD，内置显卡，预装了Windows 11专业版操作系统，市场售价为4599元。此款机型非常适合日常办公需求，并且提供三年上门保修服务。

IdeaCentre 5游戏台式机搭载AMD Ryzen 7 7700X处理器，配备32GB DDR5内存，采用1TB PCIe 4.0 SSD，装备NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB显卡，配备850W电源，采用水冷散热系统，售价为8999元。此款设备搭载了光线追踪技术，并且拥有多种接口，其中包含USB4和HDMI 2.1。





ThinkStation P360这款高端工作站搭载了至强W5-3435X处理器，配备了64GB的ECC内存，以及2TB的SSD和4TB的HDD存储组合。它还装备了NVIDIA RTX A4500专业显卡。该产品的售价为25999元。它非常适合用于3D渲染和视频剪辑等专业的应用场景。

联想新推出了几款小型台式机，比如ThinkCentre M90n Nano，它的体积小巧，仅有0.5升。这款电脑搭载了第13代的i3处理器，配备了8GB的内存和256GB的固态硬盘。售价方面，它仅需3299元。这样的超小型个人电脑非常适合在空间有限的环境中应用。

购买推荐：一般家庭用户可以挑选4000到6000元的中档产品；对于热衷游戏的用户，推荐选择配备独立显卡且价格在8000元以上的机型；而对于专业用户来说，工作站级别的产品是更合适的选择。在联想官方网站和京东官方旗舰店，常常会有优惠活动，消费者最终支付的金额可能会比官方标价便宜5到10个百分点。