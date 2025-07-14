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购买超薄笔记本电脑时，消费者往往会对它的重量、厚度、性能表现还有电池使用时间等关键参数给予重视。下面是市场上表现出色的超薄笔记本电脑的排名详情：
1. 苹果MacBook Air M2
重量1.24kg，厚度11.3mm
配备M2芯片，18小时续航
13.6英寸Liquid视网膜显示屏
2. 戴尔XPS 13
第13代英特尔酷睿处理器
16:10比例InfinityEdge屏幕
3. LG Gram 17
超大17英寸屏幕仅重1.35kg
通过军用标准耐用性测试
配备数字小键盘的全尺寸键盘
4. 华为MateBook X Pro
3.1K触控全面屏
机身最薄处仅5.5mm
支持超级终端多设备协同
5. 华硕ZenBook S13
13.9mm超薄边框设计
97%屏占比的NanoEdge显示屏
通过英特尔Evo平台认证
选购建议：
经常移动办公选择1.2kg以下机型
注重屏幕素质优先考虑2.5K以上分辨率
需要长时间续航选择低功耗处理器版本
接口需求大建议配备扩展坞
这类超薄笔记本大多使用铝合金来制作外壳，具备快速充电的功能，而且大部分型号配备了指纹解锁。在使用过程中，要小心不要对设备施加过大的压力，也不要让它掉落。考虑到它的超薄设计，散热效果可能会受到影响，因此建议使用散热支架来帮助散热。
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