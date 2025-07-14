哪个平板电脑性价比最高

市场上平板电脑的品牌众多，种类繁多，价格跨度很大。在性价比方面，有几款产品特别值得向大家推荐。

1. 1000-2000元价位：

联想小新Pad拥有10.4英寸的2K高清屏幕，搭载骁龙662处理器，配备4GB内存，64GB的存储空间，电池容量更是高达7000mAh。

荣耀平板X7配备了9.7英寸的屏幕，采用联发科的MT8768T处理器，内存组合为3GB和32GB，电池容量更是高达5100mAh。

小米平板5的配置相当高端，其11英寸屏幕拥有2.5K的高分辨率，能够实现120Hz的高刷新率体验。搭载骁龙860处理器，内存容量为6GB，存储空间则提供128GB选项。此外，其电池容量更是高达8720mAh。

华为MatePad 10.4搭载了麒麟710A处理器，其屏幕尺寸为10.4英寸，并且支持2K分辨率的高清显示。这款设备的内存容量为4GB，而存储空间则有64GB。另外，它的电池容量高达7250mAh。

3. 3000元以上价位：

2021款iPad搭载了A13仿生处理器，拥有10.2英寸的视网膜显示屏，同时内置了64GB的存储空间。

三星Galaxy Tab S7 FE型号，配备了12.4英寸的大屏幕，搭载了骁龙750G处理器，内存容量为4GB，同时具备64GB的存储空间。

选购建议：





主要看视频：选择屏幕素质好的

需要办公：优先考虑支持手写笔的产品

玩游戏：选择高性能处理器

注意系统差异：

安卓平板应用适配较差

iPad应用生态更完善

华为鸿蒙系统在多设备协同方面有优势

根据预算和主要用途来挑选，2000元左右的产品大体上可以满足日常的娱乐需求，而那些价格在3000元以上的产品则更适宜于专业应用。