联想y450配置参数

联想Y450笔记本电脑于2009年发布，成为了一款广受好评的典范之作。该机型搭载了英特尔酷睿2双核处理器，主频达到了2.2GHz。同时，它还拥有2GB DDR3内存和320GB的机械硬盘。在显卡配置上，它使用了NVIDIA GeForce GT 240M独立显卡，显存容量达到了512MB。在当时，这样的配置属于中端游戏笔记本的范畴。

屏幕尺寸为14英寸，分辨率达到1366×768，LED背光技术使得色彩还原度与亮度表现均十分出色。在接口方面，设备配备了3个USB 2.0端口、1个VGA端口、1个HDMI端口、1个以太网端口以及1个多功能读卡器。无线网卡支持802.11b/g/n协议，同时内置了130万像素摄像头。





机身重量约2.2公斤，搭载了Windows 7家庭普通版系统。电池续航大约在3至4小时。散热系统配置了双风扇。键盘采用全尺寸设计，并附有数字小键盘。触控板支持多点触控。音响系统采用杜比家庭影院技术，外放效果出色。

该型号拥有多样的配置选项，最大内存容量可达4GB；硬盘容量分为250GB和500GB两种规格。在处理器配置上，用户可选T6600和P7450等不同型号。作为当时流行的游戏笔记本，它能够流畅运行众多3D游戏，例如魔兽世界和使命召唤等。