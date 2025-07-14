三星推出的笔记本种类繁多，能够满足不同消费者的需求。其中，涵盖了以下几个主要的系列：

1. Galaxy Book系列

Galaxy Book Pro的机身设计轻巧，同时搭载了AMOLED显示屏。

Galaxy Book Pro 360搭载了可自由旋转的触控屏幕，该屏幕具备360度翻转的特性。

Galaxy Book2 Pro：升级版处理器，性能提升

Galaxy Book2 Pro 360：二合一变形本

2. Notebook系列

Notebook 9：高端商务本

Notebook 7：主流性能机型

Notebook 5：入门级办公本

3. 其他系列

Odyssey：游戏本系列





Chromebook：搭载Chrome OS系统

产品特点：

采用三星自家AMOLED显示屏技术

多数机型支持S Pen手写笔

与三星手机生态深度整合

轻量化设计，便携性强

选购建议：

1. 商务人士：推荐Galaxy Book Pro系列

2. 学生群体：Notebook系列性价比更高

3. 创意工作者：考虑配备S Pen的360系列

4. 游戏玩家：建议Odyssey系列

需留意，三星会周期性地对其产品系列进行更新，而对于具体的产品款式和配置详情，则需参照官方网页上所发布的最新资讯。