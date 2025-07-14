lenovo是什么牌子电脑多少钱

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联想，一个享誉全球的电脑品牌，其总部设在中国首都北京以及美国北卡罗来纳州。该品牌诞生于1984年，起初名为"Legend"，到了2003年，正式更名为"Lenovo"。
联想电脑产品线丰富，主要分为以下几个系列：
1. ThinkPad系列：商务笔记本
入门款：约4000-6000元
中端款：约7000-10000元
高端款：10000元以上
2. IdeaPad系列：消费级笔记本
轻薄本：约3000-6000元
游戏本：约5000-15000元
3. Legion系列：游戏电脑
笔记本：约6000-20000元
台式机：约5000-30000元
4. Yoga系列：变形本
普通款：约5000-8000元
高端款：8000-15000元
5. 台式机系列：
家用台式机：约2000-6000元
工作站：10000元以上
影响联想电脑价格的因素包括：
处理器型号(Intel或AMD)
内存容量(8GB/16GB/32GB等)
存储类型(SSD或HDD)及容量
显卡配置(集成显卡或独立显卡)
屏幕规格(分辨率/刷新率/尺寸)
购买建议：
1. 根据用途选择合适系列
2. 关注官方商城或电商平台促销活动
3. 考虑售后服务和保修政策
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