lenovo是什么牌子电脑多少钱

联想，一个享誉全球的电脑品牌，其总部设在中国首都北京以及美国北卡罗来纳州。该品牌诞生于1984年，起初名为"Legend"，到了2003年，正式更名为"Lenovo"。

联想电脑产品线丰富，主要分为以下几个系列：

1. ThinkPad系列：商务笔记本

入门款：约4000-6000元

中端款：约7000-10000元

高端款：10000元以上

2. IdeaPad系列：消费级笔记本

轻薄本：约3000-6000元

游戏本：约5000-15000元

3. Legion系列：游戏电脑

笔记本：约6000-20000元

台式机：约5000-30000元

4. Yoga系列：变形本

普通款：约5000-8000元

高端款：8000-15000元

5. 台式机系列：

家用台式机：约2000-6000元

工作站：10000元以上





影响联想电脑价格的因素包括：

处理器型号(Intel或AMD)

内存容量(8GB/16GB/32GB等)

存储类型(SSD或HDD)及容量

显卡配置(集成显卡或独立显卡)

屏幕规格(分辨率/刷新率/尺寸)

购买建议：

1. 根据用途选择合适系列

2. 关注官方商城或电商平台促销活动

3. 考虑售后服务和保修政策