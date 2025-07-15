联想一体机电脑开不了机怎么办

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Science Technology
联想一体机电脑开不了机时，可以按照以下步骤排查和解决问题：
1. 检查电源连接
确认电源线两端插头是否插紧
检查插座是否有电，可以尝试更换插座
查看电源适配器指示灯是否亮起
2. 检查显示器
尝试调节显示器亮度
检查显示器信号线连接是否松动
听是否有风扇转动或硬盘运转的声音
3. 强制重启
长按电源键15秒以上强制关机
等待30秒后再重新开机
连续尝试2-3次
4. 检查外接设备
拔掉所有外接设备（U盘、移动硬盘等）
断开非必要的外设连接
尝试最小化硬件配置开机
5. BIOS恢复
开机时连续按F2或Delete键进入BIOS
选择"Load Default Settings"
保存设置后退出
6. 硬件检测
检查内存条是否松动，可以重新插拔
查看硬盘连接状态
确认CPU散热是否正常
7. 系统恢复
使用系统恢复盘尝试修复
选择"最近一次正确配置"启动
考虑重装系统
若前述措施不能解决问题，请尝试联系联想的客服中心，或者雇佣具有专业资质的技术人员。在保修有效期内，请勿擅自拆开产品，以免丧失保修权益。在日常生活里，应定期对电脑进行维护，确保系统整洁，并尽量避免在过重负载下长时间运行。
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