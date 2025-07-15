联想一体机电脑开不了机怎么办

联想一体机电脑开不了机时，可以按照以下步骤排查和解决问题：

1. 检查电源连接

确认电源线两端插头是否插紧

检查插座是否有电，可以尝试更换插座

查看电源适配器指示灯是否亮起

2. 检查显示器

尝试调节显示器亮度

检查显示器信号线连接是否松动

听是否有风扇转动或硬盘运转的声音

3. 强制重启

长按电源键15秒以上强制关机

等待30秒后再重新开机

连续尝试2-3次

4. 检查外接设备

拔掉所有外接设备（U盘、移动硬盘等）

断开非必要的外设连接

尝试最小化硬件配置开机

5. BIOS恢复

开机时连续按F2或Delete键进入BIOS

选择"Load Default Settings"

保存设置后退出

6. 硬件检测

检查内存条是否松动，可以重新插拔

查看硬盘连接状态

确认CPU散热是否正常

7. 系统恢复

使用系统恢复盘尝试修复

选择"最近一次正确配置"启动

考虑重装系统

若前述措施不能解决问题，请尝试联系联想的客服中心，或者雇佣具有专业资质的技术人员。在保修有效期内，请勿擅自拆开产品，以免丧失保修权益。在日常生活里，应定期对电脑进行维护，确保系统整洁，并尽量避免在过重负载下长时间运行。