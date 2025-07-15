一台苹果笔记本电脑多少钱

苹果笔记本电脑的价格区间相当宽泛，这一现象主要由型号的不同、配置的高低以及新旧程度等多种因素所决定。在市场上，我们可以看到主要有MacBook Air和MacBook Pro这两个系列的苹果笔记本电脑在售。

苹果公司生产的MacBook Air笔记本系列定位为初级产品，其13英寸款型的售价起价于7999元人民币。该款笔记本搭载了配备M1芯片的8核心CPU、7核心GPU、8GB的运行内存以及256GB的存储容量。15英寸的MacBook Air价格略高，其起步价为10499元；该机型配备了M2芯片，拥有8核心的CPU、10核心的GPU、8GB的内存以及256GB的存储空间。

MacBook Pro系列是专业级别的产品，它的售价相对比较昂贵。14英寸的MacBook Pro售价从12999元起，内含搭载M3芯片的8核CPU、10核GPU、8GB内存和512GB存储空间；至于16英寸的MacBook Pro，起售价为19999元，配备M3 Pro芯片的12核CPU、18核GPU、18GB内存以及512GB存储容量。

挑选更高档次的配置，比如增加内存至16GB或32GB，或是扩大存储空间至1TB或2TB，这样的选择会让价格有所上升，上涨范围大概在2000到6000元。此外，苹果官方销售的翻新产品，其价格大约会比全新产品便宜15%左右。至于二手市场，由于机器新旧程度不一，价格变动会更加明显。

在选购前，先搞清楚自己的确切需求，若是日常办公和学习使用，MacBook Air便足够应对；但若需进行视频剪辑、3D渲染等专业工作，MacBook Pro或许会是更好的选择。同时，别忘了关注Apple的教育折扣和促销信息，这能帮你省下不少开支。