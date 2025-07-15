联想笔记本电脑的价格和图片

联想笔记本电脑的价格区间主要由型号和配置的差异所决定。目前，联想品牌涵盖了多种笔记本产品，包括轻薄型的“小新”和“YOGA”系列、针对商务人士的“ThinkPad”系列，以及专为游戏玩家打造的“拯救者”系列等。小新Air系列的价格定位在4000至6000元之间，小新Pro系列的价格区间则是5000到8000元，YOGA系列的价格范围从6000到10000元不等，而ThinkPad X系列的价格跨度较大，在8000到15000元之间，ThinkPad T系列的价格区间为6000到12000元，至于拯救者游戏本，其价格浮动较大，大致在6000到20000元之间。

留意观察，小新Air 14 2023年版搭载了i5-1335U处理器，内存为16GB，存储容量达到512GB，售价为4999元，并且配备了14英寸的2.2K IPS显示屏；小新Pro 16 2023年版则采用了i5-13500H处理器，内存同样为16GB，存储升级至1TB，显卡为RTX3050，售价为7999元，屏幕大小为16英寸，分辨率为2.5K，刷新率为120Hz；ThinkPad X1 Carbon Gen11系列，配备了i7-1360P处理器，内存为32GB，存储容量为1TB，售价高达14999元，屏幕为14英寸的2.8K OLED显示屏；而拯救者Y9000P 2023年版，搭载了i9-13900HX处理器，内存为32GB，存储容量为1TB，显卡为RTX4070，售价为15999元，屏幕为16英寸，分辨率为2.5K，刷新率高达240Hz。





联想的笔记本产品在材质上多采用金属，特别是ThinkPad系列，它以黑色机身和那显眼的红色指示杆著称；YOGA系列则以其360度可翻转的触控屏功能受到青睐；至于拯救者系列，它搭载了RGB背光键盘。至于屏幕尺寸，常见的有13.3英寸、14英寸、15.6英寸和16英寸，而重量则分布在1.12kg到2.5kg之间。图中展示，联想生产的笔记本电脑多采用窄边框设计，这类电脑的屏幕占比一般都在85%到92%这个范围内。