联想笔记本电脑配置表

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联想笔记本的配置清单详尽地记载了处理器、内存、硬盘、显卡、显示屏以及接口等核心部件的具体信息。接下来，我们将对这些配置的详细信息进行逐一阐述：。
处理器（CPU）：
基础版配置：配备Intel Core i3-1215U型号处理器，亦或AMD Ryzen 3 7320U型号处理器。
该设备的标配处理器为Intel Core i5-1235U，亦或是AMD Ryzen 5 7530U。
性能出众，配备了Intel Core i7-1260P处理器，亦或是AMD Ryzen 7 7735HS的核心。
顶级配置，配备Intel Core i9-13900H处理器，亦或AMD Ryzen 9 7940HS。
内存（RAM）：
标准配置4GB/8GB/16GB DDR4或DDR5
可扩展至32GB/64GB（部分工作站机型）
内存频率2400MHz-5600MHz不等
存储设备：
该设备配备256GB或512GB的NVMe SSD，并且兼容PCIe 3.0/4.0接口。
可选1TB/2TB SSD或混合硬盘配置
部分机型支持双M.2插槽扩展
显卡（GPU）：
显卡配置方面，我们选择了英特尔Iris Xe系列或AMD Radeon 610M型号。
独立显卡：
入门：MX550/RTX 2050
主流：RTX 3050/RTX 4050
高端：RTX 4060/RTX 4070
旗舰：RTX 4080/RTX 4090
显示屏：
尺寸：13.3"/14"/15.6"/16"等
该设备能够显示的分辨率包括FHD格式，具体数值是1920×1080像素；此外，它还支持2.8K分辨率，对应的是2880×1800像素；另外，它还拥有4K分辨率，分辨率为3840×2160像素。
面板类型：IPS/LCD/OLED
刷新率：60Hz/90Hz/120Hz/165Hz
接口配置：
2×USB 3.2 Gen1
1×USB-C（支持雷电4/DP输出）
HDMI 2.1接口
3.5mm耳机接口
SD读卡器（部分机型）
电池容量：
42Wh-99.9Wh不等
支持快充技术（30分钟充至80%）
无线连接：
WiFi 6/6E（802.11ax）
蓝牙5.1/5.2/5.3
部分机型支持4G LTE/5G模块
重量尺寸：
轻薄本：1.1kg-1.5kg/14-16mm
游戏本：2.1kg-2.8kg/20-28mm
操作系统：
Windows 11 Home/Pro
部分机型预装DOS/Linux系统
安全功能：
指纹识别器
红外摄像头（支持Windows Hello）
物理摄像头开关
TPM 2.0安全芯片
选购建议：
办公学习：i5+16GB+512GB配置
内容创作：i7+32GB+1TB+RTX显卡
在游戏电竞界，采用i7/i9级别的处理器，装备有16GB/32GB的内存容量，并且搭载了RTX 4060或更高级别的显卡配置。
移动工作站：至强处理器+专业显卡+ECC内存
联想小新、ThinkPad、拯救者等系列产品的具体配置各有差异，您可以根据官方网站提供的详细规格表来挑选最适合的配置组合。
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