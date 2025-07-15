联想笔记本电脑配置表

联想笔记本的配置清单详尽地记载了处理器、内存、硬盘、显卡、显示屏以及接口等核心部件的具体信息。接下来，我们将对这些配置的详细信息进行逐一阐述：。

处理器（CPU）：

基础版配置：配备Intel Core i3-1215U型号处理器，亦或AMD Ryzen 3 7320U型号处理器。

该设备的标配处理器为Intel Core i5-1235U，亦或是AMD Ryzen 5 7530U。

性能出众，配备了Intel Core i7-1260P处理器，亦或是AMD Ryzen 7 7735HS的核心。

顶级配置，配备Intel Core i9-13900H处理器，亦或AMD Ryzen 9 7940HS。

内存（RAM）：

标准配置4GB/8GB/16GB DDR4或DDR5

可扩展至32GB/64GB（部分工作站机型）

内存频率2400MHz-5600MHz不等

存储设备：

该设备配备256GB或512GB的NVMe SSD，并且兼容PCIe 3.0/4.0接口。

可选1TB/2TB SSD或混合硬盘配置

部分机型支持双M.2插槽扩展

显卡（GPU）：

显卡配置方面，我们选择了英特尔Iris Xe系列或AMD Radeon 610M型号。

独立显卡：

入门：MX550/RTX 2050

主流：RTX 3050/RTX 4050

高端：RTX 4060/RTX 4070

旗舰：RTX 4080/RTX 4090

显示屏：

尺寸：13.3"/14"/15.6"/16"等

该设备能够显示的分辨率包括FHD格式，具体数值是1920×1080像素；此外，它还支持2.8K分辨率，对应的是2880×1800像素；另外，它还拥有4K分辨率，分辨率为3840×2160像素。

面板类型：IPS/LCD/OLED

刷新率：60Hz/90Hz/120Hz/165Hz

接口配置：

2×USB 3.2 Gen1





1×USB-C（支持雷电4/DP输出）

HDMI 2.1接口

3.5mm耳机接口

SD读卡器（部分机型）

电池容量：

42Wh-99.9Wh不等

支持快充技术（30分钟充至80%）

无线连接：

WiFi 6/6E（802.11ax）

蓝牙5.1/5.2/5.3

部分机型支持4G LTE/5G模块

重量尺寸：

轻薄本：1.1kg-1.5kg/14-16mm

游戏本：2.1kg-2.8kg/20-28mm

操作系统：

Windows 11 Home/Pro

部分机型预装DOS/Linux系统

安全功能：

指纹识别器

红外摄像头（支持Windows Hello）

物理摄像头开关

TPM 2.0安全芯片

选购建议：

办公学习：i5+16GB+512GB配置

内容创作：i7+32GB+1TB+RTX显卡

在游戏电竞界，采用i7/i9级别的处理器，装备有16GB/32GB的内存容量，并且搭载了RTX 4060或更高级别的显卡配置。

移动工作站：至强处理器+专业显卡+ECC内存

联想小新、ThinkPad、拯救者等系列产品的具体配置各有差异，您可以根据官方网站提供的详细规格表来挑选最适合的配置组合。