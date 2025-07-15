联想电脑pin码忘了开不了机

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忘记电脑PIN码的情况常导致无法顺利启动设备，这一问题较为普遍。以下几种方法或许能帮助你重新获得访问权限：
1. 使用微软账户重置PIN
在登录界面点击"我忘记了我的PIN"
输入你的微软账户密码进行验证
按照提示设置一个新的PIN码
2. 使用管理员账户重置
如果能访问其他管理员账户：
a. 使用管理员账户登录
b. 进入控制面板 > 用户账户
c. 选择需要重置的账户
d. 点击"更改PIN"选项
3. 安全模式重置
强制关机三次进入恢复环境
选择"疑难解答" > "高级选项"
选择"命令提示符"
输入以下命令：
net user 用户名 新密码
(将"用户名"和"新密码"替换为你的实际信息)
4. 系统还原
如果之前创建过还原点：
a. 进入高级启动选项
b. 选择"系统还原"
c. 选择还原点进行恢复
预防措施：
将PIN码记在安全的地方
设置PIN码提示问题
定期备份重要数据
考虑使用密码管理器
如果之前提到的办法都不能有效解决问题，那么可能需要考虑重新安装操作系统；但这样的操作可能会导致数据资料的丢失；因此，建议您先尝试联系联想的官方技术支持。
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