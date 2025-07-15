联想电脑pin码忘了开不了机

忘记电脑PIN码的情况常导致无法顺利启动设备，这一问题较为普遍。以下几种方法或许能帮助你重新获得访问权限：

1. 使用微软账户重置PIN

在登录界面点击"我忘记了我的PIN"

输入你的微软账户密码进行验证

按照提示设置一个新的PIN码

2. 使用管理员账户重置

如果能访问其他管理员账户：

a. 使用管理员账户登录

b. 进入控制面板 > 用户账户

c. 选择需要重置的账户

d. 点击"更改PIN"选项

3. 安全模式重置

强制关机三次进入恢复环境

选择"疑难解答" > "高级选项"

选择"命令提示符"

输入以下命令：





net user 用户名 新密码

(将"用户名"和"新密码"替换为你的实际信息)

4. 系统还原

如果之前创建过还原点：

a. 进入高级启动选项

b. 选择"系统还原"

c. 选择还原点进行恢复

预防措施：

将PIN码记在安全的地方

设置PIN码提示问题

定期备份重要数据

考虑使用密码管理器

如果之前提到的办法都不能有效解决问题，那么可能需要考虑重新安装操作系统；但这样的操作可能会导致数据资料的丢失；因此，建议您先尝试联系联想的官方技术支持。