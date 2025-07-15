联想笔记本电脑型号在哪里看

联想笔记本电脑的型号通常可以在以下几个位置找到：

笔记本背面有标记：绝大多数联想制造的笔记本电脑的后盖都配备了产品标记，这些标记明确标示了产品的型号。这类标记一般位于电池仓附近，亦或是在机身底部的正中央。型号一般以字母开头，比如“ThinkPad T490”或“Yoga 720-13”这样的格式。

在Windows操作系统中，操作步骤是这样的：先同时按住Win键和R键，接着输入"dxdiag"并按回车，这样就可以在出现的"DirectX诊断工具"窗口中找到关于系统型号的详细信息。除此之外，您也可以通过右键点击"此电脑"，再选择"属性"选项，来获取设备的基本配置资料。

启动设备时，需要依次按动F1或F2键，这样做是为了进入BIOS的配置页面；成功进入该页面后，通常会在主界面看到笔记本的详细型号数据。

在联想笔记本电脑的电池仓里，部分型号的机器需要将电池取出，这样才能清楚地辨认型号标签，而这个标签恰好位于电池插槽的深处。





原装包装盒上，笔记本的侧面或底部一般都附有产品信息的标识，这些标识上会明确标注出产品的型号。

购买联想官方软件，安装Vantage成功后，您可以在设备信息页面查看到笔记本的详细型号信息。

如果上述方法无法帮你确认型号，你可以拨打联想客服电话，告诉他们笔记本的序列号来获取更详细的型号信息。通常，这个序列号会在型号标签的附近，它是由8位数字和字母组成的。

为了方便用户查找资料，联想一般会在显眼的位置标注产品型号。您可以先检查设备底部的标识，这通常是最直接、最有效的方法。不过，需要留意的是，不同型号的联想笔记本电脑在型号标识的放置位置上可能会有所区别，但上述方法已经涵盖了大部分可能的情况。