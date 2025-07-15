联想生产的台式电脑价格跨度较大，这一特点主要是由其配置、型号以及用户的具体需求所决定的。对于满足基本办公需求的型号，其售价一般介于2000元到4000元。这类电脑一般配备Intel的奔腾或赛扬处理器，内存容量在4GB到8GB之间，而固态硬盘的存储空间则从256GB到512GB不等。

这类商用电脑的售价介于4000至8000元之间，搭载了Intel酷睿i5或AMD锐龙5处理器，提供8GB至16GB的内存选择，并且配备了512GB的固态硬盘以及1TB的机械硬盘。这样的配置既满足了中小企业日常办公的需求，也适用于进行一些基础的设计任务。

这类高性能工作站售价介于8000至15000元之间，配备Intel酷睿i7/i9或AMD锐龙7/9处理器，内存大小可选16GB至32GB，同时拥有1TB固态硬盘和独立显卡。这类产品非常适合用于专业设计、视频编辑等场合。





联想公司推出的游戏台式机是它们的主要产品之一，这类产品的价格跨度较大，从5000元到20000元不等。联想拯救者系列等主流游戏笔记本，售价普遍在6000到10000元之间，搭载了RTX 3060/3070型号的显卡；而高端旗舰机型，则搭载了更加强大的RTX 4080/4090显卡，价格自然超过了15000元。

联想公司频繁举办各类促销，这或许会让消费者支付的金额低于官方所标示的价格。而且，官网、电商平台以及实体店等不同销售途径，它们所售商品的价格也可能存在差异。因此，在购买前，建议您对比各渠道的价格，同时留意电商平台上的促销资讯。