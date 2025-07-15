联想售后服务网点预约

当用户遭遇电脑、平板等设备故障时，他们可以借助联想的售后服务网点进行预约，这一途径是获取官方维修服务的重要手段。以下将详细阐述预约的详细步骤，并强调几个需要留意的重点：

1. 预约方式

联想提供多种预约渠道：

请登录联想中国的官方网站，找到并点击"服务"这一栏目，接着挑选"服务网点查询"这一功能。在查询页面中，您只需输入您所在地区的相关信息，系统便会自动为您展示附近的网点信息。此外，我们还为您提供了在线预约服务，以简化您的操作流程。

关注“联想服务”公众号，您就能在页面底部菜单中发现“服务”这一选项。点击进入该选项，接着选择“网点查询”，这样就能轻松完成预约流程。

官方客服电话为，若您需要帮助预约，请拨打此号码，我们的人工客服将提供相应支持。

2. 预约准备

建议提前准备好以下信息：

设备型号（通常在机身底部标签或系统信息中可查）

设备序列号

详细故障描述

购机发票或电子保修卡（非必需但建议携带）

3. 网点选择注意事项

请选择官方认证的联想维修中心，这些维修中心在官方网站上都有明显的标记，上面写着“联想官方授权服务网点”。

查看网点评分和用户评价





注意网点营业时间（部分网点周末也营业）

确认是否提供备用机服务（针对重要维修）

4. 到店注意事项

建议比预约时间提前10分钟到达

携带有效身份证件

提前备份重要数据（维修过程可能需格式化）

确认维修报价后再签字

索取维修工单和保修凭证

5. 其他服务

部分网点提供：

上门取送机服务（需额外付费）

延保服务办理

配件购买

系统重装等增值服务

设备若在保修期内，并且符合保修条件，大部分维修服务将免费提供。鉴于此，我们提醒用户在购买新设备后，务必妥善保存购买凭证，同时注册联想账户，并将设备信息进行关联。如此一来，在需要服务时，便可以更快捷地确认保修状态。