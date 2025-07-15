2018年联想笔记本型号大全

2018年，联想推出了种类繁多的笔记本电脑，涵盖了多个系列，这些产品很好地满足了不同用户群体的多样化需求。其中，以下是一些主要的型号，并且每个型号都有其独特的特点：。

ThinkPad系列：

X280型号的商务笔记本，其屏幕尺寸为12.5英寸，重量仅为1.3千克，配备有第八代酷睿处理器，并且具备雷电3接口的功能。

T480/T480s系列的笔记本电脑属于14英寸的商务型号，其中T480s型号在便携性上更为出色，两者都采用了双电池的配置。

X1 Carbon的第六代产品，一款14英寸的商用超薄笔记本电脑，其重量仅为1.13千克，而且机身采用了碳纤维材料精工打造。

X1 Yoga 3rd：14英寸二合一商务本，支持手写笔

消费级笔记本：

Yoga 730系列笔记本，其尺寸有13英寸和15英寸两种选择，是一款二合一的便携式电脑。它不仅配备了触控屏幕，还能支持手写笔的使用。

IdeaPad 720S：13/14英寸轻薄本，窄边框设计

Legion Y7000系列笔记本，拥有15.6英寸的屏幕，这是一款专为游戏打造的高性能笔记本。该笔记本搭载了GTX 1050或更高级别的1050Ti显卡。

小新Air 14：14英寸轻薄本，主打性价比

特点总结：





商务本普遍采用第八代酷睿U系列处理器

消费级产品开始普及窄边框设计

部分机型支持指纹识别和面部识别登录

游戏本配备独立显卡和红色背光键盘

二合一产品支持4096级压感手写笔

选购建议：

商务人士推荐ThinkPad X1 Carbon或T480

学生群体适合IdeaPad 720S或小新系列

设计师可考虑Yoga 730二合一机型