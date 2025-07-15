联想电脑型号价格大全

联想在国内享有极高的声誉，其品牌下的电脑产品种类丰富，价格跨度较大。以下是一些受欢迎的联想电脑型号及其在市场上的参考售价：

1. 联想小新系列

小新Air 14型号的笔记本电脑搭载了i5-1135G7处理器，同时拥有16GB的内存容量和512GB的存储空间，其市场售价定位在4999元。

小新Pro 16的配置相当全面，搭载了R7-5800H处理器，配备了16GB的内存，拥有512GB的存储空间，还配备了RTX3050显卡。这款产品的售价为6499元。

小新Pad Pro 2021版采用了骁龙870处理器，拥有6GB的运行内存和128GB的存储容量，其市场售价为2599元。

2. 联想拯救者游戏本系列

拯救者R7000笔记本，采用了R5-5600H处理器，内存容量为16GB，存储容量达到512GB，并配备了RTX3050显卡。这款笔记本的市场售价为5999元。

Y9000P这款拯救者系列笔记本配备了i7-11800H处理器，拥有16GB的内存容量，512GB的存储空间，并搭载了RTX3060显卡，其市场售价为8999元。

R9000K这款拯救者系列笔记本，搭载了性能强劲的R9-5900HX处理器，内存容量高达32GB，存储空间为1TB，显卡配置了RTX3080，市场售价为15999元。

3. 联想ThinkPad商务系列

ThinkPad X1 Carbon系列电脑使用i5-1135G7处理器，内存容量达到16GB，存储空间为512GB，售价定在9999元。

ThinkPad P15v型号笔记本采用了i7-11800H处理器，内存容量达到16G，存储容量为512G，还配备了T1200显卡，其市场售价为9999元。

4. 联想YOGA轻薄本系列

YOGA 14s这款笔记本搭载了i5-11300H处理器，同时拥有16GB的内存容量和512GB的存储空间，其市场售价为5999元。

YOGA 双人瑜伽版，配置i5-1135G7处理器，内存16GB，存储空间512GB，市场售价为7999元。





YOGA Pro 14s搭载了i7-11390H处理器，配备了16GB内存，并拥有1TB的存储容量，其售价为9999元。

5. 联想Legion台式机系列

刃7000K型号的设备搭载了i5-11400F处理器，同时拥有16GB的内存容量和512GB的固态硬盘。此外，它还配备了额外的1TB硬盘。显卡方面，它采用了RTX3060。这款产品的售价为7499元。

该款刃9000K配备了i7-11700K处理器，拥有32GB的内存容量，并配备了1TB和2TB的硬盘存储组合，同时搭载了RTX3080Ti显卡，其市场售价为19999元。

价格说明：

此价格是官方公布的参考价，但在实际购买过程中，价格可能会出现300到500元之间的涨跌变化。

2. 电商大促期间（618/双11）通常有更大优惠

3. 部分高端机型支持定制配置，价格会有相应变化

4. 建议通过联想官网或授权渠道购买保障正品

选购建议：

日常办公：小新Air/YOGA系列

专业设计：ThinkPad P/YOGA Pro系列

游戏娱乐：拯救者系列

高端商务：ThinkPad X1系列

商品的价格可能会因为市场的变化而有所调整，所以在您打算购买之前，最好先查询一下最新的价格详情。另外，需要注意的是，某些型号可能已经不再生产，或者有新的型号已经上市，具体能否购买以及销售情况，请以实际为准。