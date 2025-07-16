四千以内最好的笔记本电脑

在预算有限的4000元范围内，挑选笔记本电脑时，需要综合考虑其性能、便携性和耐用性。以下是一些推荐您考虑的型号：

荣耀MagicBook X14是一款性价比极高的笔记本电脑，搭载了11代Intel酷睿处理器，内存容量为8GB，配备512GB的固态硬盘。同时，它拥有一块14英寸的全高清IPS屏幕。其重量约为1.38kg，续航时间长达10小时。机身采用金属材质，制作工艺精湛，并且支持多屏协同功能。

联想小新Air14锐龙版采用AMD R5处理器，性能表现相当亮眼。这款机型拥有16GB的双通道内存和512GB的固态硬盘。屏幕实现了100%的sRGB色域覆盖，显示效果非常出色。机身重量仅为1.38公斤，而且接口类型多样。

惠普战66五代锐龙版搭载了R5-5625U处理器，其性能稳定且值得信赖；内存容量达到16GB，并且支持升级；屏幕采用了1080p的高清分辨率，并具备防眩光功能；经过19项军规测试，展现了出色的耐用性能。而且，该设备接口类型多样，非常适合在办公环境中使用。

RedmiBook Pro14锐龙版配备了2.5K分辨率的高清屏幕，使用了R5-5500U处理器，拥有16GB的运行内存，并且配备了512GB的固态硬盘。该机型采用了CNC一体成型工艺，质感优良，并且内置了小爱同学语音助手。

选购建议：

1. 优先考虑16GB内存配置





2. 选择固态硬盘容量512GB及以上

3. 注意屏幕素质，最好100%sRGB色域

4. 考虑接口是否满足需求

5. 关注电池续航和便携性

这些商品价格低于4000元，性能出色，使用体验良好；挑选时，可以依据个人喜好和实际需求来定夺。