神舟电脑，是我国知名的品牌之一，在全国各地建立了完善的售后服务网络。接下来，我们将对神舟的售后服务网点进行具体介绍：

1. 服务网点分布

神舟在全国31个省市自治区范围内，共设立了超过400家官方授权的售后服务点，这些服务点广泛分布在我国各大城市及县城。在诸如北京、上海、广州和深圳等一线城市，均有多个服务网点分布。至于省会城市，至少会设立一家维修中心。

2. 服务内容

硬件维修：包括主板、屏幕、键盘等部件更换

软件维护：系统重装、驱动程序安装、病毒查杀

配件更换：电池、电源适配器等配件更换

延保服务：提供延长保修期服务

3. 服务时间

多数服务点的营业时间覆盖了每周一至周日的上午九点至晚上六点，此外，部分城市还特别增设了24小时不间断的紧急援助热线。

4. 保修政策

整机保修1年

主要部件（主板、CPU等）保修2年

电池保修6个月

购机7日内出现质量问题可退换

5. 服务流程

(1) 电话或在线预约

(2) 送修或上门服务

(3) 故障检测

(4) 维修报价

(5) 维修完成验收

6. 查询方式





可以通过以下方式查询最近的售后服务点：

官方网站服务网点查询系统

官方客服热线400-xxx-xxxx

官方微信公众号"神舟服务"

7. 注意事项

维修时需出示购机发票和保修卡

人为损坏不在保修范围内

重要数据建议提前备份

维修周期通常为3-7个工作日

8. 特色服务

部分大型服务站提供：

备用机借用服务

紧急加急维修服务

工程师现场诊断服务

购买神舟产品后，消费者需仔细保管好购物凭证。若遇到任何问题，务必及时与官方客服取得联系。通过客服，消费者能够获取到最新的服务网点资讯。