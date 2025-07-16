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惠普的电脑种类繁多，从入门级到高端专业型号一应俱全，价格区间广泛，涵盖了多个消费层次，能够满足各类用户的需求。以下为2023年惠普主流电脑型号的最新价格信息，含税费：
1. 轻薄本系列：
HP 星系列（14英寸）：3299-5699元
i3型号的起始售价为3299元，i5型号的起售价格为4299元，而i7型号的最高配置版本，其售价则是达到了5699元。
HP ENVY x360 变形本：5999-8999元
13.3英寸二合一设计，锐龙版5999元起
2. 商务本系列：
HP战66五代：4399-7499元
军工品质，带数字小键盘，i5版4999元起
HP Elite蜻系列：8999-14999元
超轻薄商务本，碳纤维材质
3. 游戏本系列：
HP暗影精灵9：6499-12999元
RTX3050版6499元，RTX4060版8999元
HP光影精灵9：5299-7999元
入门级游戏本，GTX1650版本5299元起
4. 台式机系列：
HP小欧系列主机：2299-4599元
办公家用机型，i3版本2299元起
HP暗影精灵台式机：5999-15999元
游戏主机，RTX3060版本8999元起
5. 工作站系列：
HP ZBook移动工作站：12999-35999元
专业图形工作站，支持ECC内存
HP ProDesk商用台式机：3999-12999元
企业级商用主机
注：
此价格由官方公布作为参考，然而，消费者在电商平台上购物时，往往能享受到200至500元不等的优惠。
2. 教育用户可享受额外5%优惠
3. 高配机型建议联系经销商询价
4. 每年7-8月暑期促销季价格最优
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