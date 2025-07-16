惠普的电脑种类繁多，从入门级到高端专业型号一应俱全，价格区间广泛，涵盖了多个消费层次，能够满足各类用户的需求。以下为2023年惠普主流电脑型号的最新价格信息，含税费：

1. 轻薄本系列：

HP 星系列（14英寸）：3299-5699元

i3型号的起始售价为3299元，i5型号的起售价格为4299元，而i7型号的最高配置版本，其售价则是达到了5699元。

HP ENVY x360 变形本：5999-8999元

13.3英寸二合一设计，锐龙版5999元起

2. 商务本系列：

HP战66五代：4399-7499元

军工品质，带数字小键盘，i5版4999元起

HP Elite蜻系列：8999-14999元

超轻薄商务本，碳纤维材质

3. 游戏本系列：

HP暗影精灵9：6499-12999元

RTX3050版6499元，RTX4060版8999元

HP光影精灵9：5299-7999元

入门级游戏本，GTX1650版本5299元起

4. 台式机系列：

HP小欧系列主机：2299-4599元

办公家用机型，i3版本2299元起

HP暗影精灵台式机：5999-15999元

游戏主机，RTX3060版本8999元起

5. 工作站系列：

HP ZBook移动工作站：12999-35999元

专业图形工作站，支持ECC内存

HP ProDesk商用台式机：3999-12999元

企业级商用主机

注：

此价格由官方公布作为参考，然而，消费者在电商平台上购物时，往往能享受到200至500元不等的优惠。

2. 教育用户可享受额外5%优惠

3. 高配机型建议联系经销商询价

4. 每年7-8月暑期促销季价格最优