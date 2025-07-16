联想昭阳E43A是一款专为商务人士设计的笔记本电脑，它以高效办公和便于携带为亮点。这款电脑搭载了英特尔酷睿i5处理器，内存为8GB，硬盘容量达到256GB，这样的配置能够确保办公软件的流畅运行和多任务处理的顺利进行。14英寸的全高清IPS屏幕带来了清晰锐利的视觉感受，特别适合文档编辑和数据分析等任务。

机身采用铝合金打造，厚度仅有17.9毫米，重量轻至1.38千克，非常适合商务人士随身携带。指纹识别技术和TPM安全芯片联合作用，确保数据安全无忧。转轴设计可180度开合，方便会议时的展示需求。在接口方面，设备配备了USB 3.0、HDMI和Type-C接口，能够满足各种外接设备的使用需求。





电池续航能力达到八小时，支持快速充电技术，充电仅需一小时便可达到80%的电量。键盘按键的行程为1.5毫米，同时具备防水溅功能，这大大提升了打字的舒适性和使用的安全性。系统内置了Windows 10专业版操作系统，并且拥有企业级的管理和安全保障功能。

散热系统采用双风扇设计，并融入智能温控技术，确保在长时间高负荷运行中的稳定表现。内置的杜比音效系统，确保通话的音质清晰，特别适合用于视频会议。此外，还附赠了联想电脑管家软件，可以一键优化系统性能，并对硬件状态进行实时跟踪监控。