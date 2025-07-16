华硕A43S是2011年推出的一款笔记本电脑，配备14英寸LED背光屏幕，屏幕分辨率达到了1366×768。这款笔记本的尺寸是34.9厘米宽、24.2厘米深、3.5厘米厚，重量大约为2.2千克。它配备了英特尔第二代酷睿i3/i5/i7处理器，基于Sandy Bridge架构，用户可以选择最高端的i7-2670QM四核处理器。该设备配备了4GB DDR3内存，支持最大8GB的扩展。在存储配置上，提供了320GB、500GB和750GB三种容量的机械硬盘，其转速为每分钟5400转。

在显卡配置上，A43S搭载了NVIDIA GeForce GT 610M独立显卡，并配备了1GB的显存，能够兼容DirectX 11。此外，该设备还内置了DVD Super Multi光驱，能够读写DVD±R/RW光盘。至于网络连接，它提供了10/100/1000Mbps的以太网接口，并且配备了802.11b/g/n无线网卡。该设备配备了三个USB 2.0端口，一个VGA端口，一个HDMI端口，一个耳机与麦克风合二为一的接口，还附带有多功能读卡器。





该设备搭载6芯锂离子电池，电池容量达到4400mAh，官方数据显示其续航能力在3至4小时之间。系统方面，预装了Windows 7家庭普通版操作系统，用户还可以选择升级至Windows 7专业版或旗舰版。键盘部分，采用了标准尺寸的巧克力键盘，并配备了数字小键盘区域。此外，音效系统搭载了Altec Lansing扬声器，并支持SonicFocus音效技术。该设备具备Kensington锁槽设计，并提供了BIOS级别的用户密码保护功能。