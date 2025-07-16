联想e480配置参数

联想推出的ThinkPad E480是一款专为商务办公设计的笔记本电脑，它配备了第八代英特尔酷睿处理器。该型号笔记本配备了14英寸的FHD（1920×1080）IPS显示屏，屏幕比例是16:9，可视角度高达178度，显示效果既清晰又锐利。

在硬件配置上，E480机型可以选装i5-8250U或i7-8550U处理器，这两款处理器都采用了四核八线程的技术。此外，该机型内存最高支持到32GB，运行速度为DDR4-2400MHz，而其标准配置则是8GB内存。存储配置丰富多样，包括256GB的PCIe NVMe固态硬盘、512GB的PCIe NVMe固态硬盘，以及1TB的5400转机械硬盘，此外，还有可选的128GB SSD搭配1TB HDD的双硬盘配置。

接口种类繁多，左侧设有两个USB 3.0接口，一个HDMI接口，一个RJ45网络接口，还有一个耳机与麦克风合二为一的接口；而右侧则包括一个支持充电的USB Type-C接口，一个USB 2.0接口，以及一个SD读卡器。在无线连接方面，它兼容802.11ac无线网卡和蓝牙4.1技术。

机身重量大约在1.75千克左右，厚度为19.9毫米，外壳材质选用的是黑色碳纤维。电池容量为45瓦时，官方宣称其续航能力可以达到12个小时。在安全性能上，设备配备了指纹识别模块以及ThinkShutter摄像头的物理开关。键盘方面，采用了经典的ThinkPad全尺寸键盘设计，带有背光功能，键程为1.8毫米。此外，触控板还支持多点触控操作。

这款机型配备了Windows 10专业版系统，具备快速充电功能，仅需30分钟就能充电至80%。散热系统使用单风扇设计，风扇噪音低于35分贝。总体来看，ThinkPad E480是一款既注重性能又考虑便携性的商务笔记本，非常适合企业用户和经常出差办公的人士使用。