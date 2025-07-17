联想thinkpad保修查询

您可以通过以下几种途径来查询联想ThinkPad笔记本电脑的保修情况：，具体操作方法包括：，，以及。

1. 官网查询

访问联想中国官方网站（），在网页上方搜寻“服务与支持”栏目，点击链接进入。随后，在页面中挑选“保修查询”功能。接着，输入设备上的序列号（一般位于笔记本电脑底部或电池仓中），系统便会展示该产品的保修详情以及保修期限等相关信息。

2. 联想服务公众号查询

请关注“联想服务”的微信公众号，点击底部菜单中的“保修查询”选项。您可以通过扫描设备上的二维码或者手动输入序列号来查询保修信息。这种查询方法允许您保存查询结果，便于日后查阅。

3. 电话查询

请拨打联想客服电话，按照语音指引选择“保修查询”选项。记得携带好设备的序列号以及购买时的凭证资料，客服人员将会协助您确认保修的有效性。

4. 线下服务站查询

带着您的设备与购买证明到联想官方授权维修点，那里的工作人员会利用专业系统检索详尽的保修资料，并给您提供打印出来的查询结果。

注意事项：

序列号是查询保修的关键信息，一般为7位字母数字组合

保修期通常从购买日开始计算，建议保留购买发票或收据

国际联保服务需提供全球保修卡和购买凭证

延保服务需要单独注册激活

若在保修期限之内遇到硬件问题，可依据查询结果前往联想指定的维修中心，享受免费的维修服务。即便设备已过保修期，联想的服务站同样提供有偿的维修选项。建议您定期检查保修状态，以便在保修期结束前，及时解决可能出现的硬件故障。