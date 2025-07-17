笔记本为什么不买小米

小米笔记本在硬件配置上给人的感觉价格与性能比相当吸引人，然而在实际使用过程中，却暴露出不少缺陷。首先，品质控制方面的问题较为突出，很多用户表示遇到了屏幕出现漏光、键盘功能失效、电池膨胀等一系列问题，这些问题出现的频率远超一线品牌的产品。再者，散热设计存在不足，高性能处理器与单风扇的配置组合，在长时间高负荷运行时，散热效果不佳，导致处理器降频现象严重。

售后服务方面存在不足。小米的线下服务点分布不够广泛，尤其在三四线城市，用户遇到问题大多需要寄送维修，而维修时间常常超过两周。相较之下，联想、惠普等品牌在全国范围内已建立起较为完备的售后服务体系。

在系统优化这块，预装的MIUI for PC系统里头有不少瑕疵，驱动程序的更新也不够及时。尽管用户可以自行安装其他操作系统，但部分硬件驱动与系统的兼容性问题还是会给用户带来不少麻烦。





扩展性存在局限。许多小米笔记本采用的是焊接内存的构造，这使得内存容量无法进行升级。在存储扩展方面，一般只配备了一个M.2插槽，这对那些需要大量存储空间的用户来说并不方便。

键盘与触控板的触感显然不如专业笔记本制造商的产品。按键行程较短，回馈力度较软，长时间使用打字会感到疲劳。触控板的准确度一般，在进行多指手势操作时，常常会出现失灵的情况。