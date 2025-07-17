戴尔笔记本电脑价格及图片大全

戴尔的笔记本产品线丰富多样，包括从基础型号到高端商务版、游戏专用机等不同类型，价格跨度也相当大。在这里，我要向您介绍几款销量较好的型号的最新售价，以及它们各自的特点：

Inspiron灵越系列（主流消费级）

该产品配备了i3处理器，内存大小为8GB，还配备了256GB的固态硬盘，其市场售价的最低标准被定在了3499元。

该产品系列装备了i5处理器，拥有16GB的内存，还配备了512GB的SSD固态硬盘，显卡型号为MX550，起始售价为5299元。

XPS高端轻薄本系列

XPS 13系列笔记本搭载了i5-1230U处理器，内存配置为16GB，硬盘容量高达512GB。此外，它还拥有一块2.8K分辨率的触控屏幕。该产品的起始售价为9999元。

XPS 15这一型号的电脑，配备了i7-1360P处理器，内存升级至32GB，硬盘存储空间扩充至1TB，显卡升级为RTX3050Ti，屏幕采用4K分辨率的OLED技术，市场起步价定在15999元。

Alienware游戏本系列

M15 R7配备了i7-12700H处理器，内存容量为16GB，存储空间达到512GB。此外，它还配备了RTX3060显卡，并拥有165Hz高刷新率的显示屏。这款型号的市场售价为12999元。

M18 R1型号，配备了i9-13900HX处理器，内存容量达到32GB，存储空间为1TB，还装备了RTX4080显卡，屏幕刷新率最高可达480Hz，售价为27999元。

商用Latitude系列

该款产品型号为i5-1135G7，配置为8GB内存和256GB存储空间，在企事业单位采购时，其售价大约在4999元附近。





这款产品型号为7430，配备了i7-1260P处理器，内存有16GB之大，存储空间为512GB，并附有防窥触控屏功能。对于企业用户来说，购买这款产品的费用大约是8999元。

选购建议：

学生们普遍倾向于挑选Inspiron 5000系列，这一系列在性价比方面表现得特别出色。

2. 设计师优先考虑XPS系列的高色域屏幕

3. 游戏玩家建议关注Alienware的散热系统

4. 企业用户推荐Latitude系列的扩展坞兼容性

产品图片展示要点：

各系列A面logo特写（银色/黑色两种主色调）

转轴设计对比（下沉式/翘臀式）

键盘背光效果（单色/RGB）

接口布局特写（雷电4/USB-A/HDMI）