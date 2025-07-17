联想集团推出的商用服务器官方网站，专门为企业用户提供服务器及相关解决方案。这个平台展示了联想商用服务器的全部产品线，涵盖了塔式、机架和高密度等多种服务器类型，能够满足不同企业对IT基础设施的多样化需求。

官网对产品展示部分进行了详尽描述，具体展示了每款服务器的技术细节和性能指标。以ThinkSystem系列服务器为例，它搭载了先进的Intel至强可扩展处理器，具备扩展大容量内存和高速NVMe存储的能力，非常适合用于虚拟化、数据库等企业核心应用。ThinkAgile系列的融合基础设施解决方案提供了预先整合的软硬件组合，这一组合有助于简化企业私有云的部署过程。

官方网站上设有在线配置功能，用户可依据自身业务需求自行设定服务器配置，涵盖CPU、内存、硬盘、RAID卡等核心部件的挑选。此外，还展示了众多可选配件，例如GPU加速卡、高速网卡、冗余电源等拓展组件。

在解决方案这一部分，联想为各行各业及各类应用场景设计了专门的优化策略，涵盖了诸如云计算、人工智能、大数据分析等涉及数字化转型的多种方案，同时，还特别为金融、医疗、教育等特定行业准备了专业化的解决方案。





官网特别强调售后服务，设有全天候的技术支持电话、可选的上门维修服务以及全面的延保方案等周到的售后支持措施。同时，客户能够在线查询保修信息，下载必要的驱动和固件更新。

官网为渠道合作伙伴设置了专属的接入端口，这里提供了丰富的产品培训资料、营销辅助工具以及销售援助资源。企业客户可于官网提交询价申请，亦或直接联系所在地区的销售代表，以获取报价及相关服务。

联想商用服务器官方网站持续发布行业资讯及技术报告，以便企业用户掌握服务器技术的最新发展动向和实际应用案例。用户只需注册账户，便能够获得定制化的产品推荐以及专属的优惠资讯。