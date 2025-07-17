联想的电脑保修政策因产品类型和销售区域的不同而存在区别。对于个人用户购买的产品，通常可以享受1到2年的有限保修服务；至于面向企业客户的电脑，则可享受长达3年的有限保修。保修服务包括对硬件故障的修理以及部分软件问题的调试，但不涵盖因人为损坏或自然灾害等非质量问题所导致的故障。

在保修期内，用户有权获得上门维修服务。若需申请维修，请访问联想官方网站或拨打客服热线。申请时，请确保提供主机序列号，该号码位于机器背面标签或BIOS界面。另外，部分高端机型额外提供了意外保护服务，涵盖跌落、液体泼溅等意外情况导致的损坏。





超过保修期的维修服务将产生费用，联想公司已建立了公开且透明的收费标准。用户需妥善保管购买证明，无论是电子版还是纸质版，它们均具有同等法律效力。另外，消费者在购买产品后的90天内，有权额外购买延保服务，该服务最多可以延长至5年。

请务必进行关键数据的备份，请注意，保修服务中并不包括数据恢复。国际保修服务仅限于特定产品型号，且需在官方网站上进行预先注册。您可以在联想服务官方网站上实时了解维修进度，通常来说，处理简单的故障大约需要2至3个工作日。