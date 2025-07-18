thinkpad e420

联想推出的ThinkPad E420，是旗下备受推崇的商务笔记本系列之一，隶属于ThinkPad Edge系列。大约在2011年，它问世于市场，主要面向中端商务用户。该机型不仅继承了ThinkPad品牌一贯的可靠与耐用特性，而且在价格方面也更加亲民。

E420笔记本装备了14英寸的16:9比例LED背光屏幕，其分辨率为1366×768。机身设计沿袭了ThinkPad一贯的黑色磨砂质感，并配备了标志性的红色指点杆以及全尺寸的防泼溅键盘。其重量大约为2.3千克，厚度大约在34毫米左右，在那个时期，这样的配置使得它成为了便携性较强的商务笔记本。

在硬件配置上，E420配备了第二代英特尔酷睿i系列处理器，采用Sandy Bridge架构，具体型号有i3-2310M和i5-2410M等，而部分高配置版本则支持i7-2620M。显卡方面，用户可以选择集成显卡或独立显卡，其中独立显卡型号为AMD Radeon HD 6630M，并配备了1GB显存。内存配置为2GB或4GB DDR3，最高可升级到8GB。在存储方面，可选320GB或500GB的机械硬盘。

接口功能完备，设有三个USB端口，其中一个是USB 3.0高速端口；同时具备HDMI视频输出和VGA接口；网络连接上，提供了以太网接口；此外，还包含一个多功能读卡器以及耳机和麦克风共用插孔。无线连接方面，支持802.11b/g/n标准的Wi-Fi和蓝牙3.0技术。





E420的散热系统设计得相当出色，运用了ThinkPad独有的双散热管技术，确保了设备在长时间运行中的稳定性能。在电池续航方面，它配备了6芯锂电池，正常办公使用时，续航时间可达4到6小时。

E420作为一款商务笔记本，继承了ThinkPad系列的安全功能，诸如指纹识别技术、硬盘密码防护以及可信平台模块（TPM）。此外，它预装了Windows 7 Professional操作系统，且部分型号还支持Linux系统。

尽管E420已经停止生产多年，然而，它凭借卓越的耐用性和合理的价格比，至今仍受到众多用户的青睐。在二手市场上，E420的价格普遍低于1000元，非常适合那些预算有限的办公用户选购。