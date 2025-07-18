联想电脑的售后服务电话

联想在国内享有很高的声誉，其生产的电脑拥有周到的售后服务。一旦用户遇到难题，只需拨打官方指定的服务热线，就能得到专业的技术帮助和咨询。这个全国通用的服务电话是，并且全天候不间断地提供24小时服务。无论遇到硬件问题、软件挑战，还是想要获取产品详细信息，您都可以随时拨打电话，获取所需帮助。

除了电话支持外，联想还提供了多种售后服务渠道：

联想的官方网站地址是，您只需访问该网页，点击“服务与支持”栏目，便可方便地获得在线客服的协助、下载必要的驱动软件，同时也能够查阅保修信息。

关注“联想服务”的官方公众号，您将获得便捷的在线咨询服务，并且能够轻松使用自助服务功能。

我国各地分布着众多线下服务网点，其中设有两千多家经过授权的中心，用户可以方便地找到最近的网点，并可以选择亲自上门维修或者将设备寄送至维修点。

拨打电话至售后服务时，请确保随身携带以下信息，这将便于客服人员迅速解决您的问题，包括您的订单号、所购商品的具体信息，以及问题发生的详细情况。





电脑型号(通常在机身底部或电池仓内)

购买凭证或发票

详细的故障描述

电脑序列号(SN号)

联想电脑的售后服务通常包括一年整机的保修，对核心部件提供长达两年的保修支持（具体保修期限请参照购买时附带的产品使用手册）。在保修期间，若设备出现故障并满足保修条件，用户可享受免费的维修服务。保修期满后，用户仍可选择付费，继续享受联想提供的维修服务。

遭遇紧急状况时，您只需向客服部门提出“紧急处理”的请求，联想便会优先指派专业的技术人员来为您解决问题。此外，针对商业客户，我们还配备了专门的客户经理，并提供个性化的服务方案。