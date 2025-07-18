2021年10月16日，时间刚好是凌晨0点23分。那一刻，酒泉卫星发射中心上空，长征二号F遥十三运载火箭承载着神舟十三号载人飞船，成功点火升空。这次飞行任务，标志着我国载人航天工程自立项实施以来的第21次重大行动。同时，它还是空间站关键技术验证阶段的关键飞行任务之一。

神舟十三号的飞行团队由航天员翟志刚、王亚平和叶光富构成，其中翟志刚担任了指令长的职务。此次任务取得了多项“首次”的成就：首次进行了径向交会对接操作、首次完成了6个月的长期在轨驻留任务、首次由航天员在轨操控货运飞船与空间站实现对接。神舟十三号顺利与空间站天和核心舱实现对接，随后，三名航天员在轨道上停留了183天，这一壮举刷新了中国航天员连续在轨飞行时间的最高记录。

在任务执行过程中，航天员们进行了众多空间科研和技术测试。王亚平完成了两次太空教学任务，也因此成为了我国首位执行舱外作业的女性航天员。2021年11月7日，翟志刚和王亚平成功执行了出舱任务，而叶光富则在舱内给予了他们必要的协助。这次出舱作业历时大约6.5小时，期间完成了机械臂悬挂装置和转接件的安装等工作。

2022年4月16日，上午9点56分，神舟十三号载人飞船的返回舱在东风着陆场顺利降落，三位航天员安然无恙地回到了地球。此次任务对空间站建设阶段的关键技术进行了验证，为空间站的进一步建设和日常运作打下了坚实的基础。神舟十三号任务的顺利完成，标志着我国空间站关键技术验证阶段的圆满结束。