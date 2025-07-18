华硕笔记本wifi功能消失了

笔记本的WiFi功能出了问题，这可能是由于多种原因造成的。首先，您应当检查设备管理器里的网络适配器配置，看看无线网卡是否被关闭，或者是否有黄色的感叹号提示。如果遇到这样的情况，您可以尝试用鼠标右键点击相应的选项，然后选择“启用设备”或“更新驱动程序”来尝试解决。

若驱动程序出现问题，请登录华硕的官方网站，下载适合无线网卡的最新版驱动。确保选择与操作系统版本完全匹配的驱动程序。安装完成后，别忘了重启电脑。部分用户在使用华硕笔记本电脑时，若使用Windows更新提供的通用驱动，可能会遭遇WiFi功能无法正常使用的情况。

常见问题之一是无线网络服务被关闭了。您可以这样做：先按Win+R键，接着输入"services.msc"，这样就能进行操作了。在出现的窗口里，您需要找到"WLAN AutoConfig"这个服务，并确认它是否处于“正在运行”状态，同时要将启动类型调整为“自动”。另外，别忘了查看笔记本侧面的无线硬件开关，看它是否无意中被关掉了。某些华硕电脑可能使用Fn键加F2键的组合来操作无线网络功能的开启与关闭。





电脑的BIOS配置可能对WiFi功能有所干扰。重启电脑时，需要反复按F2键进入BIOS界面，检查无线局域网控制器是否已经开启。如果最近对BIOS进行了升级，可以尝试将其恢复到出厂默认设置。有些用户发现，将BIOS中的无线无线电控制器设置为关闭，会导致WiFi完全失效。

对于一些新推出的华硕笔记本电脑，可能会遇到Windows 11更新与无线网卡不兼容的情况。您可以尝试在控制面板中移除最近安装的Windows更新，或者利用系统还原点将时间回溯到WiFi功能正常运作的那个时期。

如果上述方法无法排除故障，那么可能存在网卡硬件故障。在这种情况下，可以尝试将笔记本送去维修店检测，或者使用USB无线网卡作为临时替代。需要特别注意的是，某些华硕笔记本配备的是M.2接口的无线网卡，用户可以自行购买合适的型号来更换。