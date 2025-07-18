2022年笔记本电脑销量排行榜

2022年，全球笔记本电脑市场持续呈现出稳步增长的态势，这一局面主要是由远程办公和在线教育的持续需求所推动。依据IDC最新公布的统计数据显示，联想以24.6%的市场份额位居首位，全年销售量达到了5890万台。排在第二位的是惠普，其市场份额为18.8%，出货量大致在4500万台上下。戴尔排名第三，占据了15.5%的市场比例，整体销量达到了3710万台。

苹果的MacBook系列业绩斐然，主要归功于M1/M2芯片的超强性能，这使得其在2021年的市场份额大幅提升，从7.4%攀升至9.3%，年销量也成功突破2200万台。与此同时，华硕凭借其在游戏笔记本和轻薄笔记本产品线上的均衡表现，市场份额达到7.1%，位列第五。

从细分市场来看：

1. 商用机型占比45%，联想ThinkPad系列持续领跑

游戏笔记本市场增长达到了19%，特别值得一提的是，华硕ROG和惠普暗影精灵这两款产品，它们在消费者中颇受欢迎。

3. 超薄笔记本电脑在市场上所占份额为28%，戴尔XPS与苹果的MacBook Air两款产品在市场上占据了领先位置。

在地区分布方面，亚太区贡献了总销量的四成二，北美市场占三成一，而欧洲市场则占了两成二。整体来看，中国市场全年销量高达一千八百七十万台，荣登全球最大单一市场宝座。值得一提的是，印度市场的增速达到了十七个百分点，这也是它首次销量突破千万台。

价格区间分析显示：

400-800美元中端机型占比最高（39%）

800-1200美元高端机型占28%

400美元以下入门机型占23%

1200美元以上旗舰机型占10%





疫情期间，消费者对产品信任度提升，对电池续航时间的要求也更高了。联想的小新Pro系列和惠普的战66系列，凭借其合理的配置和价格，成为年度销量冠军。同时，搭载5G功能的笔记本电脑也开始受到市场关注，全年销量达到了360万台。