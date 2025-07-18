联想台式电脑各个系列介绍

联想台式电脑产品线丰富，主要分为以下几个系列：

1. 扬天系列

联想生产的扬天系列商用台式机，是针对中小企业和个人用户量身打造的。这一系列以简约的设计风格受到好评，搭载了英特尔或AMD的处理器，保证了出色的性能表现。在实用性上，扬天系列提供了丰富的接口和扩展槽，方便用户进行后续升级。产品线包括扬天M、扬天T等多个子系列，能够满足用户在预算和性能方面的多样化需求。

2. 启天系列

启天是联想专为大型企业和机构定制的高端商用台式机。该系列拥有更先进的硬件配置，特别强化了安全性和稳定性。启天系列内置了TPM安全芯片，还支持硬盘加密等安全措施，非常适合处理含有敏感信息的数据。另外，机箱在散热和静音方面都进行了优化，非常适合长时间且高强度的工作环境。

3. Legion系列

联想集团推出的Legion系列游戏台式机，致力于服务高性能游戏市场。该系列机型配备了顶尖的显卡和快速处理器，还拥有高效的水冷散热系统，确保各类3A级大型游戏运行流畅。此外，Legion机型普遍采用了夺目的RGB灯光效果以及透明的侧板设计，成功打造出浓厚的游戏氛围。该产品线包括了从Legion T7到T5等多个不同价位和型号的机型。





4. IdeaCentre系列

联想生产的IdeaCentre系列台式机，专为家庭用户量身打造。这些机型设计时尚，尺寸适中，非常适合放置在客厅或书房。在配置上，它们主要配备英特尔酷睿i5/i7处理器，既能满足日常办公需求，又能应对娱乐需求。特别是部分高端型号，支持触控操作，并拥有较大的存储空间，非常适合用作家庭多媒体中心。

5. ThinkCentre系列

联想在完成对IBM个人电脑业务的收购之后，推出了名为ThinkCentre的高端商务系列。该系列凭借其稳定性和耐用性赢得了良好的口碑，并且顺利通过了多项严苛的测试。ThinkCentre采用了模块化设计，这样的设计使得维护和升级工作变得极为便捷，因而受到了众多企业IT部门的青睐。在该系列机型中，Tiny超小型机型格外引人关注，它不仅能够有效节省空间，而且其性能表现同样十分卓越。

6. 拯救者系列

联想为那些热爱游戏的消费者打造了一款性价比高的游戏台式机，名为拯救者。相较于Legion系列，拯救者的价格更为大众化，但同样能够提供优质的游戏体验。此系列特别注重散热性能，配备了多款风扇和宽敞的散热口，从而确保用户在长时间的游戏过程中，电脑不会因为过热而影响性能。

各款台式机在定位、配置和定价方面各具特点，用户可依据个人需求挑选最匹配的产品。商用机型强调稳定与安全，消费机型更注重外观与多媒体功能，游戏机型则追求极致性能，力求满足不同使用环境的需求。