联想的台式机产品主要涵盖家庭和商业两大类型，而在这两大类型中，又细分为多个不同的产品系列。

家用台式机系列：

1. IdeaCentre系列：

专注于家庭娱乐及日常用途，价格亲民，配置合理。该系列涵盖了多样的产品，从轻巧的迷你主机到性能强劲的游戏机型，种类丰富。

2. Legion系列：

专为游戏爱好者打造的高性能台式电脑，配备了独立的显卡和顶级的处理器，兼容VR设备使用，并且散热系统设计得非常出色。

商用台式机系列：





1. ThinkCentre系列：

企业商用台式机以其稳定性与安全性闻名。这种机器采用了模块化设计，便于维护和升级。产品线涵盖了Tiny、SFF、MFF等多种型号。

2. ThinkStation系列：

工作站级产品，主要服务于专业设计、工程计算等对性能要求较高的应用场景。该产品具备ECC内存和专用显卡的配置。

3. ThinkEdge系列：

边缘计算设备，特别适用于工业物联网等领域，其设计坚固耐用，且能在宽广的温度范围内稳定工作。

联想的台式机产品涵盖了从初级到高级的各类需求，每个产品系列都拥有其独特的定位和显著的功能特点。在商用领域，其系列更加强调安全防护和管理能力，而在家用领域，则更侧重于提供优质的娱乐体验和较高的性价比。