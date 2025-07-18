华硕k43sd笔记本参数

华硕K43SD是2011年上市的一款流行商务笔记本，它拥有15.6英寸的LED背光屏幕，屏幕分辨率为1366×768。该笔记本内置了英特尔第二代酷睿i5-2450M处理器，其主频为2.5GHz，并且能够动态提升至3.1GHz。此外，它还配备了2GB独立显存的NVIDIA GeForce 610M显卡，并且支持Optimus显卡切换功能。

存储配置上，机器自带4GB DDR3内存，最高可升级到8GB；硬盘则是500GB的5400转机械硬盘。接口种类丰富，包含3个USB 2.0端口、1个VGA端口、1个HDMI端口、RJ-45网络接口以及多功能读卡器等。此外，还内置了DVD光驱，并配备了720P高清摄像头。

该设备具备802.11b/g/n WiFi和蓝牙3.0的无线连接功能。内置6芯锂电池，官方宣称其续航能力可达3至4小时。机身重量大约为2.44千克，尺寸为378毫米×253毫米×34至36.4毫米。系统方面，预装了Windows 7家庭高级版操作系统。

该机型搭载了华硕的IceCool散热技术，对键盘区域的温度控制效果不错。它的外观设计采用了黑色金属拉丝纹理的顶盖，并且配备了巧克力键盘以及支持多点触控功能的触控板。作为那一年市场上的主流商务笔记本，K43SD在性能与便携性之间实现了较好的均衡。

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