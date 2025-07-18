最便宜的笔记本电脑多少钱

目前市场上最经济的笔记本电脑售价大概在1000元到2500元人民币这个区间。这样的价格区间内的产品，一般可以满足用户上网、文档编辑以及视频观看等基本需求。这些笔记本大多搭载了英特尔的赛扬、奔腾系列或AMD的低功耗处理器，并且配备了4GB的内存和128GB的固态硬盘。

价格最低的笔记本电脑通常具备以下特点：

1. 采用塑料机身，重量在1.5kg左右

2. 屏幕尺寸多为14英寸，分辨率1366×768

3. 电池续航时间约4-6小时





4. 预装Windows 10或Linux系统

接口设置简便，一般只需2至3个USB端口，外加一个HDMI输出接口。

在800到1500元的价格区间，你可以看到诸如神舟、海尔、清华同方等国内二线品牌的身影。若预算在1500到2500元之间，则可以考虑联想、惠普、戴尔等一线品牌的入门级产品。但需留意，价格偏低的笔记本电脑可能存在散热效果不佳、屏幕质量较差等问题，购买前最好亲自体验一下。

在二手市场上，可以寻得更为经济实惠的选项，仅需300至800元人民币，便可以购得五年前的商用笔记本电脑。然而，购买时需留意电池的使用寿命以及硬件的整体状况。若预算有限，但又对性能有较高要求，不妨考虑那些价格相仿的二手工作站笔记本。