2020年最值得买的平板电脑

2020年，市面上涌现了多款性能出众的平板电脑。这些设备涵盖了多样的价格范围和功能定位，满足了各类用户的需求。以苹果的iPad Air（第四代）为例，它搭载了A14仿生处理器，采用了10.9英寸的全屏显示，同时兼容第二代Apple Pencil和妙控键盘，非常适合那些追求高性能和强大创作能力的用户。iPad Pro（第四代）使用M1芯片，装备了Liquid视网膜XDR显示屏，对专业用户来说是个不错的选择。特别是对于做视频剪辑和图形设计的用户，它非常合适。

在安卓系统领域，三星的Galaxy Tab S7+搭载了骁龙865+芯片，配备了12.4英寸的Super AMOLED显示屏，刷新率最高可达120Hz，此外，S Pen的操控感受也相当出色。华为的MatePad Pro采用了麒麟990处理器，拥有10.8英寸的大屏幕，支持多屏互动，对华为手机用户非常友好，并且兼容M-Pencil手写笔的使用。微软Surface Go 2采用英特尔芯片，运行完整的Windows操作系统，具有便携式笔记本的各项特性，特别适合商务用户使用，也能很好地满足基本的办公需求。





选购时，需留意使用场景及经济条件。对于学生和热衷娱乐的朋友来说，第八代iPad或小米平板5等入门级产品是不错的选择；专业人士可能更倾向于iPad Pro或Surface Pro 7；至于那些渴望手写体验的用户，三星Galaxy Tab系列则是值得推荐的。在选购商品时，可以注意查看电商平台上的促销信息，此外，还需留意配件的匹配度、内存容量以及售后服务。