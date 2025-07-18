华硕vivobook15

华硕Vivobook 15是一款面向大众市场的便携式笔记本电脑，它以高性价比和多功能性为核心卖点。该笔记本装备了15.6英寸的全高清IPS显示屏，屏幕边缘设计紧凑，屏幕占比达到了88%，显示的画面既清晰又细节丰富。机身采用金属构造，重量轻至1.8千克，厚度仅17.9毫米，相较于同类尺寸的笔记本电脑，其便携性显得格外显著。

在配置方面，Vivobook 15提供了丰富的选择。您可以选择配备第11代或第12代英特尔酷睿i5/i7处理器的机型，亦或是AMD锐龙5/7系列处理器的版本。至于内存，它提供了8GB或16GB的DDR4内存作为标准配置。在存储选项上，您可以选择256GB/512GB的固态硬盘，或者选择1TB容量的HDD与SSD混合存储方案。接口类型多样，包括USB 3.2 Gen1 Type-A、USB 2.0、HDMI 1.4、3.5mm音频接口，还有microSD读卡器。而且，部分型号还特别配备了USB Type-C接口。

键盘采用全尺寸设计，键程长度为1.4毫米，同时加入了背光功能。触控板支持多点触控，面积比上一代产品大了26%。在音质上，运用了华硕SonicMaster音频技术，并配备了哈曼卡顿认证的扬声器。电池容量为42Wh，官方声称的续航时间约为8小时。

产品特色包括：

华硕的ErgoLift铰链结构在开启时，会自动将设备本体抬起，这种设计既有利于提高散热性能，又能够增加打字的舒适感。





2. 可选配独立显卡版本（MX350或MX450）

3. 支持Wi-Fi 6无线网络

4. 配备高清摄像头和降噪麦克风

5. 预装Windows 11系统和Office家庭学生版

推荐购买：这款产品非常适合学生和上班族，因为他们既需要大屏幕设备，又在预算上有所限制。它能满足日常办公、网页浏览、视频观看和轻度创作等多种需求。若对性能有更高需求，可以选择配备独立显卡的版本。目前市场上，这款产品的价格大致在4000到6000元之间，不同配置间的价格差异也相对较大。