联想推出的Y系列游戏笔记本，专为热衷于游戏的用户设计，其亮点在于卓越的硬件配置和令人满意的游戏体验。这些笔记本普遍配备了最新的英特尔酷睿i7或AMD锐龙处理器，并配备了NVIDIA GeForce RTX系列显卡，目的是确保各种高级3A游戏能够顺畅运行。

在散热设计上，联想Y系列使用了特别设计的散热系统，该系统由多个风扇的精巧布局、较大尺寸的散热管和智能的温度控制技术组成，确保了设备在高强度工作状态下仍能维持良好的性能。此外，部分高端型号还加入了液态金属的散热技术，这一技术显著增强了散热效果。

Y系列笔记本的显示屏同样表现出色，多数型号都装备了1080P或2K分辨率的高刷新率屏幕，刷新率最高能到144Hz甚至更高。部分高端型号还配备了4K OLED屏幕，提供了更为细腻的视觉体验。这些屏幕普遍支持高色域覆盖和DC调光技术，既满足了游戏玩家的使用需求，又适合创作者进行创作。

Y系列笔记本在键盘设计上，使用了完整尺寸的背光键盘，部分型号还具备RGB背光调节功能。这些键盘的按键行程有1.5毫米，使用时既舒适又灵敏。此外，触控板的面积较大，能够支持多种多点触控手势操作。





在接口配置上，Y系列笔记本拥有多样的扩展端口，比如多款USB 3.2端口、HDMI 2.1端口、雷电4端口以及3.5毫米的耳机麦克风端口，这些接口能够满足连接外部显示器、存储设备等设备的需求。此外，部分型号还特别配备了SD读卡器端口。

尽管Y系列笔记本以出色的性能作为主要卖点，但它的续航能力同样出色。这得益于其配备的高容量电池和高效的电源管理系统。即使在日常办公环境中，也能确保用户享有5至8小时的无缝使用体验。此外，快速充电技术使得电池能在较短的时间内迅速储存大量电能。

Y系列笔记本在设计上以刚毅的线条为特色，机身整体选用金属材质，这不仅提升了产品的质感，还增强了其耐用性。尤其是部分型号，更是加入了用户可自行调整的RGB灯光系统，使得游戏过程中的氛围更加浓厚。