联想在2009年推出的Y550笔记本电脑，属于IdeaPad系列产品。这款笔记本主要针对中端游戏玩家和多媒体娱乐用户，搭载了那个时期较为领先的硬件配置。

这台电脑装有15.6英寸的LED背光显示屏，屏幕分辨率是1366x768像素。机身外壳以黑灰色为主，键盘区域特别设计了橙色背光，整体造型既显得坚固又充满时尚感。它的重量大约是2.7千克，在当时的同类产品中属于中等重量。

硬件配置方面，Y550提供了多种选择：

处理器挑选：您可以选择Intel Core 2 Duo的P系列或T系列。

显卡：NVIDIA GeForce GT 130M独立显卡

内存：最大支持8GB DDR3

硬盘：250GB-500GB机械硬盘

光驱：DVD刻录机或蓝光光驱





这款笔记本的特色功能包括：

1. JBL专业音响系统，支持杜比家庭影院技术

2. 一键恢复系统

3. 多媒体快捷键

4. HDMI高清输出接口

散热系统装有双风扇，游戏性能表现相当不错。正常使用下，电池能维持大约2至3小时的续航。但在高负荷工作状态下，续航时间会明显缩短。设备接口种类繁多，包含3个USB2.0接口、eSATA、VGA和HDMI等。

Y550当时因配置均衡且价格相对公道，受到了市场的广泛好评。即便现在看来性能略显陈旧，但在2009年左右，它仍旧是众多学生和游戏爱好者们的热门选择之一。