笔记本cpu排行榜天梯图

市场上的笔记本电脑CPU型号众多，彼此间的性能表现差异较大，所以了解最新的CPU性能排名对于挑选笔记本电脑非常有帮助。现在向您展示的是根据2023年第四季度的测试数据整理出的笔记本电脑CPU性能排名图表。

顶级旗舰级别：

1. Intel Core i9-13980HX

2. AMD Ryzen 9 7945HX

高端性能级别：

10. AMD Ryzen 7 7745HX

中端主流级别：

12. AMD Ryzen 7 6800H

入门级：

18. AMD Ryzen 3 5300U

19. Intel Core i3-1215U

选购建议：

1. 专业设计师、游戏玩家建议选择顶级旗舰级别CPU

2. 普通办公用户选择中端主流级别即可满足需求





3. 注意CPU的TDP功耗，高性能CPU通常续航时间较短

注意CPU的生产工艺，14纳米和7纳米这两种技术级别在散热表现和能源使用上有着明显的差异。

性能测试数据基准：

1. Cinebench R23多核跑分

2. Geekbench 5单核/多核分数

3. 3DMark CPU Profile测试

4. PCMark 10应用程序性能

5. 实际游戏帧数表现

未来发展趋势：

英特尔计划在2024年发布Meteor Lake架构。

2. AMD将推出Zen5架构处理器

3. 工艺制程将继续向3nm推进

4. 混合架构设计将成为主流