联想厂家直销电脑联系电话

联想品牌的电脑采用生产商直销的方式销售，向顾客提供高品质的电脑产品，产品直接由生产商发货，省去了中间环节，从而让价格更加贴近大众。若您有意购买或对产品有任何疑问，请通过以下方式与我们取得联系。

联想电脑直销客服电话： -XXX-XXXX（服务时间为每天上午9点至晚上6点）。我们的专业销售队伍将全心全意为您提供帮助，对笔记本电脑、台式机、工作站等各类电脑产品，给予您专属的咨询和解答。

联想直销电脑的优势在于：

1. 原厂正品保证，所有产品均享受官方质保

2. 价格透明，比市场价优惠10%-20%

3. 支持多种配置定制服务





4. 全国联保，售后服务有保障

您可选择电话咨询，亦可在联想官网商城直接下单购买；通过这种方式，您能直接从生产商那里获取商品，享受到更加便捷的服务。此外，我们还提供专业的物流配送服务，确保商品能安全、迅速地送到您的手中。

对于企业的大规模采购需求，我们配备了一支专业的客户经理团队，他们能够根据企业的具体需求，定制专属的配置方案。此外，企业客户还能享受到更加优惠的批量购买价格。如有需求，企业客户可以拨打我们的专属服务热线：400-XXX-XXXX（请转接分机号888）。

联想电脑直销中心坚持“客户至上”的服务理念，从售前咨询到售后维护，全程为您提供专业支持。您随时可以拨打电话咨询，我们保证会全心全意为您服务。