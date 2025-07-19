惠普g4一共几个型号

在惠普公司所生产的商用笔记本电脑产品系列中，G4系列扮演着核心角色，这一系列包括了以下几款关键型号：

1. HP ProBook 440 G4

采用14英寸显示屏，搭载英特尔酷睿i5或i7系列处理器，配备4GB或8GB的内存，可选配128GB或256GB的固态硬盘，亦或是500GB的机械硬盘。

这款15.6英寸的屏幕尺寸，配置上与440 G4相仿，不仅提供了更宽阔的视野，而且电池容量也更为充裕。

17.3英寸的屏幕大小，非常适合那些对显示区域有更高要求的用户，其硬件配置与先前的两款产品相当。

4. HP EliteBook 840 G4

这款14英寸的商务高端笔记本，其机身以更坚固的金属材质打造，设有可选的触摸屏功能，同时具备更为丰富的安全保障措施。

这款15.6英寸的优质电脑，配备了可选的独立显卡，特别适合那些对图形处理要求较高的用户使用。

6. HP ZBook 15u G4

移动工作站级别产品，支持专业显卡和专业软件认证。

主要区别：

屏幕尺寸不同

机身材质和做工

扩展接口数量





高端型号支持更多安全功能

购买建议：

普通办公选ProBook系列

需要更高安全性选EliteBook

专业图形工作者考虑ZBook